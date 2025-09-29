Ouest Foire : 5 bébés retrouvés dans les ordures, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement de l’État


Le quartier de Ouest Foire, et plus précisément la Cité Xandar 2, est devenu le symbole d’une crise sociale et humaine inquiétante. Moustapha Guèye, délégué de quartier, a tiré la sonnette d’alarme lors de sa prise de parole devant les autorités, évoquant la découverte macabre de cinq bébés retrouvés dans les ordures. Il a dénoncé une situation où l’insécurité, l’anarchie et le manque de moyens des forces de l’ordre, notamment des gendarmes, aggravent le quotidien des habitants déjà fragilisés par des conditions de vie précaires.
 
Selon Moustapha Guèye, l’absence de structures et de recasement suite aux déguerpissements massifs entraîne une véritable migration intérieure des populations vulnérables vers Ouest Foire, aggravant encore la saturation et l’insalubrité du quartier. Les habitants y vivent entassés, sans accès à des infrastructures de base comme les écoles, postes de santé ou espaces de loisirs, dans un climat où le désordre et le trafic de drogues sont monnaie courante.
 
Cheikh Ahmed Tidiane Diop, autre délégué de quartier et représentant des familles, n’a pas hésité à pointer du doigt l’État et les régimes successifs pour la situation actuelle. Selon lui, les déguerpissements sans recasement de quartiers comme Rebeuss, Colobane ou la Cité Imbécile ont poussé des familles à se réfugier dans Ouest Foire. « Sans plan de recasement, ces déguerpissements sont vains », a-t-il dénoncé, dénonçant une responsabilité partagée entre le régime sortant et le gouvernement actuel.
Malgré ces critiques sévères, les délégués espèrent que la présence des autorités sur le terrain et l’attention portée aux alertes récentes permettront de mettre en place des solutions durables. Sécurité, recasement et infrastructures sont les priorités pour éviter que Ouest Foire ne devienne un nouveau point chaud de la misère et de la désolation au cœur de Dakar. Les habitants attendent désormais des actes concrets et rapides pour redonner vie et dignité à ce quartier surpeuplé.
Autres articles
Lundi 29 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal !

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal ! - 29/09/2025

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation !

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation ! - 29/09/2025

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant - 29/09/2025

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards - 29/09/2025

Emprisonnement du fils d’Amadou Bâ : « C’est le père qui est visé, pour des raisons exclusivement politiques », s’insurge la NR

Emprisonnement du fils d’Amadou Bâ : « C’est le père qui est visé, pour des raisons exclusivement politiques », s’insurge la NR - 29/09/2025

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal - 29/09/2025

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... »

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... » - 28/09/2025

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants - 28/09/2025

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé - 28/09/2025

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat !

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat ! - 27/09/2025

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste - 27/09/2025

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran "de leur céder tout" son uranium enrichi - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable »

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable » - 26/09/2025

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF)

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF) - 26/09/2025

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail »

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail » - 26/09/2025

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar - 26/09/2025

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur - 26/09/2025

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu - 26/09/2025

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire - 26/09/2025

[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le

[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le "Joola" hante toujours les mémoires - 26/09/2025

Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France

Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France - 25/09/2025

Escroquerie à Touba : Djily Fall écope d'un an ferme et 36 millions Cfa de dommages et intérêts

Escroquerie à Touba : Djily Fall écope d'un an ferme et 36 millions Cfa de dommages et intérêts - 25/09/2025

Santé publique : Deux nouveaux cas de Mpox confirmés au Sénégal

Santé publique : Deux nouveaux cas de Mpox confirmés au Sénégal - 25/09/2025

MBACKÉ - Nouvelle crise hydrique … Beaucoup de quartiers privés d’eau… La Seneau propose une alternative et indexe les bassins

MBACKÉ - Nouvelle crise hydrique … Beaucoup de quartiers privés d’eau… La Seneau propose une alternative et indexe les bassins - 25/09/2025

Affaire des Fonds Covid : Moustapha Diop reste derrière les barreaux, la Haute Cour de Justice ferme la porte à sa liberté

Affaire des Fonds Covid : Moustapha Diop reste derrière les barreaux, la Haute Cour de Justice ferme la porte à sa liberté - 25/09/2025

Procès libyen: Sarkozy jugé coupable d'association de malfaiteurs, relaxé des faits de corruption

Procès libyen: Sarkozy jugé coupable d'association de malfaiteurs, relaxé des faits de corruption - 25/09/2025

Horreur à Thicogne : Une quinquagénaire retrouvée morte par pendaison

Horreur à Thicogne : Une quinquagénaire retrouvée morte par pendaison - 25/09/2025

RSS Syndication