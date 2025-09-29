Ouest Foire : 5 bébés retrouvés dans les ordures, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement de l’État

Le quartier de Ouest Foire, et plus précisément la Cité Xandar 2, est devenu le symbole d’une crise sociale et humaine inquiétante. Moustapha Guèye, délégué de quartier, a tiré la sonnette d’alarme lors de sa prise de parole devant les autorités, évoquant la découverte macabre de cinq bébés retrouvés dans les ordures. Il a dénoncé une situation où l’insécurité, l’anarchie et le manque de moyens des forces de l’ordre, notamment des gendarmes, aggravent le quotidien des habitants déjà fragilisés par des conditions de vie précaires.



Selon Moustapha Guèye, l’absence de structures et de recasement suite aux déguerpissements massifs entraîne une véritable migration intérieure des populations vulnérables vers Ouest Foire, aggravant encore la saturation et l’insalubrité du quartier. Les habitants y vivent entassés, sans accès à des infrastructures de base comme les écoles, postes de santé ou espaces de loisirs, dans un climat où le désordre et le trafic de drogues sont monnaie courante.



Cheikh Ahmed Tidiane Diop, autre délégué de quartier et représentant des familles, n’a pas hésité à pointer du doigt l’État et les régimes successifs pour la situation actuelle. Selon lui, les déguerpissements sans recasement de quartiers comme Rebeuss, Colobane ou la Cité Imbécile ont poussé des familles à se réfugier dans Ouest Foire. « Sans plan de recasement, ces déguerpissements sont vains », a-t-il dénoncé, dénonçant une responsabilité partagée entre le régime sortant et le gouvernement actuel.

Malgré ces critiques sévères, les délégués espèrent que la présence des autorités sur le terrain et l’attention portée aux alertes récentes permettront de mettre en place des solutions durables. Sécurité, recasement et infrastructures sont les priorités pour éviter que Ouest Foire ne devienne un nouveau point chaud de la misère et de la désolation au cœur de Dakar. Les habitants attendent désormais des actes concrets et rapides pour redonner vie et dignité à ce quartier surpeuplé.