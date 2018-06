Ouattara en France ce samedi : cette fois-ci Macky ne sera pas de la partie

Le président de la République de Côte d’Ivoire s’est envolé discrètement pour la France ce samedi 9 juin, selon l’édition en ligne de Fraternité Matin. Notre confrère n’apporte aucune précision sur l’objet de cette visite qui intervient après qu’une vive polémique a été soulevée au sujet d’une éventuelle candidature pour un troisième mandat du leader du Rdr.



L’autre curiosité reliée à cette visite : depuis son accession au plus haut destin politique, c’est presque une coutume chez Emmanuel Macron de recevoir le même jour Macky Sall et Alassane Ouattara. En juin 2017 et en avril 2018, les dirigeants des deux pays leaders de l’UEMOA se sont télescopés dans les couloirs de l’Elysée. Si pour cette présente randonnée parisienne le chef de l’Etat ivoirien doit être reçu par son homologue français, une deuxième fois en moins de deux mois, il va falloir se poser des questions sur l’avenir du F Cfa : un sujet-tabou, géré, depuis quelques mois, comme le secret entourant un code nucléaire, entre Macron, Ouattara et Macky Sall.