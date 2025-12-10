Opérations de déguerpissement: « Mr le ministre, des mesures d’accompagnement sont nécessaires » (Alioune Ndao à Bamba Cissé)

Le député et ancien procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Alioune Ndao a plaidé pour des mesures d'accompagnement dans le cadre des opérations de déguerpissement menées par le ministre de l'Intérieur. Il est vrai que certaines personnes se plaignent de la manière dont ces opérations sont menées, par conséquent, Alioune Ndao estime qu'il est important de prendre en compte les besoins des personnes affectées par ces mesures. Ces mesures d’accompagnement sont nécessaires selon Alioune Ndao qui souligne l'importance d’aider les personnes qui seront déplacées ou affectées par les opérations de déguerpissement.







Le député appelle à une approche concertée et inclusive pour trouver des solutions qui tiennent compte des besoins de tous les acteurs concernés. Mais également un engagement pour la justice sociale.

