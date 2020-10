Opérations foncières de l’Armée : Délocalisation du Cercle Messe des officiers, le site cédé à la Bceao

La plupart des structures stratégiques et opérationnelles des Forces Armées devrait se retrouver sur le site de Terme Sud, à Ouakam. C’est le schéma tracé par le président de la République, Macky Sall, renseigne L’Observateur.



Le journal nous apprend l’existence d’un projet global qui intègre, outre l’érection d’un champ de tir, la délocalisation du Cercle Messe des officiers et du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), situé en face du marché du Port.



Cet espace occupé par les militaires d’une superficie d’environ 1,5 hectare devrait être, si l’on en croit les informations du quotidien d’information (sauf changement de la volonté du Chef de l’État), versé dans le patrimoine de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. L’assiette foncière va accueillir la future imprimerie de la Bceao.