Opérations financières suspectes : « 928 déclarations reçues en 2024 contre 807 en 2023 » (Rapport d’activités CENTIF)

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités 2024. Parmi ses missions clés, la CENTIF est chargée de recevoir les Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS). Ces déclarations proviennent des entités assujetties, conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La CENTIF analyse et enrichit ces informations. Si des indices graves et concordants de ces activités illicites sont identifiés, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier.



Une augmentation notable des déclarations de soupçon



Concernant les DOS, le rapport d’activités de la CENTIF révèle une hausse significative : « 928 déclarations de soupçon reçues contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. »



En termes de répartition, les banques et établissements financiers restent les principaux contributeurs, avec 82,87 % des déclarations (769 DOS). Ils sont suivis par les systèmes financiers décentralisés, qui représentent 6,36 % (59 DOS), puis par les établissements de monnaie électronique avec 4,74 % (44 DOS).