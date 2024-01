Opération reconquête du titre de champion d'Afrique : L'ANPS pose le débat avec les acteurs du football sénégalais

« Seuls trois ont réussi à la conquérir deux fois de suite. Il s’agit de l’Égypte, du Ghana et du Cameroun. Le Sénégal ambitionne de devenir cette 4ème nation à inscrire son nom au firmament de ce cercle restreint. Mais en attendant que SADIO Mane et son équipe nous offrent cette deuxième étoile, nous allons tenter ce matin d’apporter notre contribution avec d’éminentes », a souligné le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam, ce samedi, lors d’un panel dédié « à la conservation du titre de champion d’Afrique. » En présence de personnalités telles que le Pr Abdoulaye Sakho ou encre le journaliste Babacar Khalifa Ndiaye, sans oublier Souleymane Boun Daouda Diop, Louis Lamotte du comité exécutif de la Fédération de football et le directeur technique national, Mayacine Mar, la question de la reconquête du titre à la CAN 2024 a été au cœur des débats et autres contributions.



Toutes les conditions de performances nécessaires à cette entreprise ont été passées en revue face à la presse sportive sénégalaise, réunie à la Maison de la Presse Babacar Touré. Si le Dtn, Mayacine Mar, a insisté sur la stabilité au sein de la tanière et de la FSF qui s’est largement inspirée du modèle égyptien qui a fait ses preuves entre (2006 et 2010 notamment), le secrétaire général du ministre des sports, Paul Dione, qui s’exprimait au nom du ministre des sports Lat Diop, s’est félicité de la pertinence de ladite initiative.