Opération de désencombrement : Vers un toilettage des grandes artères de Dakar

Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a réuni ce vendredi les différents maires de la capitale sénégalaise, ainsi que les autorités militaires et administratives en vue de lutter contre les occupations anarchiques dans la ville de Dakar. L’objectif est de matérialiser l’opération ‘’zéro déchet” sous l’impulsion du chef de l’État. Pour réussir cette politique, Abdou Karim Fofana mise sur la participation de tous les acteurs pas seulement à Dakar, mais aussi dans les régions.

Le nouveau ministre est revenu sur le problème de l’encombrement avec les épaves de véhicules, de l’occupation de la voie publique, et même de la problématique de l’hygiène que cela engendre. « Mon ambition est d’instaurer de nouvelles habitudes et d’imprimer un nouveau mode de gestion de nos déchets et de l’espace public », a t-il affirmé.

En outre, le ministre a instruit le préfet de Dakar de procéder à des sommations de toutes les occupations illégales de la voie publique le plus rapidement possible.