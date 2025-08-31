Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne

Une nouvelle tentative d’émigration irrégulière a été déjouée dans la nuit du 30 au 31 août 2025 par la brigade de gendarmerie de Kafountine. L’intervention s’est déroulée dans le village côtier d’Abéné, situé dans le département de Bignona.
Aux alentours de 3h du matin, les gendarmes en patrouille ont été alertés par une source anonyme signalant la présence suspecte d’un groupe de jeunes rassemblés dans un campement. Soupçonnant une opération liée à l’émigration clandestine, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place, où elles sont arrivées vers 3h30. Sur les lieux, 17 personnes ont été interpellées, dont 14 candidats à l’émigration et 3 complices présumés, identifiés comme étant leurs logeurs.
Parmi les candidats figurent 11 Sénégalais, dont un enfant d’environ 8 ans, et 3 ressortissants gambiens.
Une fouille approfondie a permis de découvrir et de saisir divers effets personnels, des vivres ainsi qu’un important lot de matériel probablement destiné à une traversée clandestine.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les organisateurs de cette tentative de migration et toutes les personnes impliquées.
