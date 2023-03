Open Presse : Duplex chez Sa Thiès et Reug Reug qui mettent une ambiance de feu !

Pour leur choc prévu ce dimanche 5 mars, les lutteurs, Reug Reug et Sa Thiès ont fait face à la presse ce mercredi, au sein de leurs diverses écuries, pour les besoins de leur Open presse. Un après-midi riche en ambiance et déclarations enflammées de part et d’autre. Des moments privilégiés que vous pouvez suivre à travers ce duplex réalisée par Dakaractu …