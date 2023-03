Offre de formation et procédure de recrutement : le CESAG ouvre ses portes aux étudiants voulant poursuivre leurs études.

Pour tous les élèves intéressés, il faudrait passer par un concours qui vérifiera d’abord les capacités du lauréat en culture générale avant d’être évalué sur les spécificités en fonction du programme choisi. Pour tous les élèves intéressés, il faudrait passer par un concours qui vérifiera d’abord les capacités du lauréat en culture générale avant d’être évalué sur les spécificités en fonction du programme choisi.

Ainsi, dès que le candidat est admis au concours, il est autorisé à s’inscrire, son caractère d’étudiant du CESAG commence alors après les inscriptions administratives et pédagogiques.

Le Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG), établissement public international créé en 1979 lors de la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l’Afrique de l’Ouest, a beaucoup participé au renforcement de capacités des jeunes étudiants. C’est dans la concrétisation de la vision et du rêve de ces chefs d'État que l’institution s’est inscrite dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.Aujourd’hui le centre, par le biais du directeur de la formation, M. Alassane Ouattara a tenu à présenter ses offres de formation et ainsi établir aux étudiants les procédures de recrutement.Les offres de formation de la structure éducative s’orientent aux cours en licence accueillant ainsi les étudiants de la première à la troisième année. C'est-à- dire, ceux qui ont obtenu le bac peuvent poursuivre leur cursus sous forme de formation initiale.Les offres de formation pour ce même cycle licence 3 s’adressent également aux professionnels qui veulent renforcer leurs capacités.Pour poursuivre le niveau master, il faut remplir des exigences, valider tous les 180 crédits du niveau licence. Un master peut se faire soit en une année pour les programmes de master spécifiques et en deux ans pour la plupart des programmes de master.Le volet renforcement de l’accessibilité des enseignants est aussi ouvert par les responsables du centre. Cependant, chaque offre de formation répond à un besoin préalablement identifié, c’est dans ce cadre que s’inscrit la mission confiée au CESAG.En terme de doctorat, le CESAG a deux parcours doctoraux à savoir le PHD en science de gestion et d’autre part le PHD en science économique.