Octobre Rose - Hôpital Albert Royer : l'association des femmes en collaboration avec les volontaires de l'ONU/ Sénégal comptent dépister 200 femmes.

nformer et sensibiliser sur le cancer du sein, c’est l’objectif de la campagne annuelle « Octobre rose ». Pendant tout le mois d’octobre, les femmes sont invitées, plus que jamais, à se faire dépister du cancer du sein et du col de l'utérus, une des maladies à mortalité féminine au Sénégal.

À l’occasion de l'édition 2022, ce mercredi 26 octobre 2022, l'association des femmes de l'hôpital des enfants Albert Royer, en collaboration avec les volontaires de l'ONU ont organisé une journée de sensibilisation et dépistage contre le cancer du sein. Elles comptent dépister 200 femmes venant de partout dans Dakar.

« Si on parle de l'hôpital des enfants Albert Royer, tout le monde va penser à la santé de l'enfant mais aussi personne ne peut parler de la santé de l'enfant sans celle de la maman, c'est pourquoi nous les femmes de l'hôpital, nous avons pensé à cette initiative afin d'aider les mamans au dépistage de cette maladie. Nous avons un nombre de 100 femmes, mais à l'heure où je vous parle, nous sommes à plus de 190 femmes présentes et il y a des femmes qui ne sont pas encore inscrites, donc on peut dire que nous aurons plus de 200 femmes dépistés... », a expliqué la présidente de l'association des femmes de l'hôpital Albert Royer, Mme Touré Marie Sène.

« La sensibilisation du dépistage contre le cancer du sein fait partie du programme des volontaires de l'ONU, c'est pourquoi en partenariat avec les femmes de l'hôpital des enfants Albert Royer, nous comptons accompagner les femmes pour le bien être de leur corps... », a déclaré Gnagna Guèye, coordonnatrice des volontaires de l'ONU au Sénégal.

Mme Dieng Fatou, patiente, qui est à son troisième dépistage, se réjouit de l'initiative des femmes de l'hôpital des enfants Albert Royer et affirme que la maladie du cancer du sein est une maladie difficile à découvrir sans dépistage, raison pour laquelle, elle en profite pour lancer un appel solennel à toutes les femmes du Sénégal à aller se dépister pour avoir de l'assurance sur leur santé.