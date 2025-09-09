Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA



L'Iran a dit mardi avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, après avoir suspendu sa collaboration avec l'AIEA à la suite des attaques menées en juin par Israël et les Etats-Unis.



"L'Iran et l'AIEA sont parvenus à une entente sur la manière d'agir dans ce nouveau contexte", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, à la télévision d'Etat après une rencontre au Caire entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi.