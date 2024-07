Nouvelle politique de Logement : les sénégalais oscillent entre espoir et scepticisme

Lors du conseil des ministres de ce jeudi, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une nouvelle politique visant à améliorer l'accès au logement. Il a souligné l’urgence de la gestion des loyers et la construction de logements sociaux, des priorités sociales incontournables pour son gouvernement. Le président a ainsi mandaté le Premier ministre à évaluer les dispositifs de régulation des coûts du loyer, en collaboration avec les ministres concernés et les associations de consommateurs, et de tenir compte des spécificités de chaque zone.







Pour mieux comprendre l’impact de ces mesures sur le terrain, Dakaractu a fait le déplacement à Liberté 6 pour recueillir l’avis des habitants de ce quartier dynamique. Les réactions sont partagées entre espoir et scepticisme. Pour Ousmane Touré, commerçant de quarantaine, cette initiative est « une bouffée d’oxygène ». Il explique : « Depuis des années, les loyers augmentent sans arrêt. Pour nous, les familles modestes, c’est devenu très difficile de trouver un logement décent. Si le gouvernement peut vraiment faire baisser les prix, ce serait formidable. »







Ababacar Willane, un jeune de la trentaine, partage cet optimisme, mais reste prudent : « C’est une bonne chose que le président parle enfin de ce problème. Mais j’attends de voir les actions concrètes. Trop souvent, on entend des promesses sans que rien ne change. » D’autres résidents, cependant, expriment des réserves. Yves Rosé Dasilva, la cinquantaine doute de l’efficacité de ces mesures : « Réguler les loyers, c’est bien en théorie, mais en pratique, comment vont-ils contrôler tout cela ? Les propriétaires trouveront toujours des moyens de contourner les règles. » Ousmane Cissokho, un vieux de la soixantaine, évoque également les difficultés structurelles : « Le problème n’est pas seulement le prix du loyer, mais aussi le coût du bâtiment. Tant qu’il n’y aura pas de diminution sur les matériaux de construction, les prix resteront élevés. Le gouvernement doit investir davantage dans les logements sociaux. »







En réponse à ces préoccupations, le président Faye a insisté sur l’importance de l’implication de tous les acteurs locaux, y compris les associations de consommateurs. Cela permettra d’assurer que les mesures prises soient adaptées aux réalités spécifiques de chaque région et soient effectivement appliquées.







La nouvelle politique de promotion de l’accès au logement annoncée par le président Bassirou Diomaye Faye suscite des réactions contrastées parmi les citoyens de Liberté 6. Si l’annonce est accueillie avec une certaine dose d’optimisme, beaucoup restent prudents, attendant de voir comment les promesses seront concrètement mises en œuvre. Une chose est sûre, les attentes sont élevées et le défi pour le gouvernement sera de transformer les paroles en actions tangibles.