Nouveau naufrage meurtrier de migrants au large du Maroc (ONG)

Au moins 44 migrants, dont des femmes et des bébés, sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc, a indiqué samedi soir l'ONG espagnole Caminando Fronteras.

Il n'a pas été possible dimanche d'obtenir une confirmation auprès des autorités marocaines.

Parmi les victimes figurent "trois femmes et deux bébés (dont les corps) se trouvent dans la morgue de Laâyoune", la principale ville du Sahara occidental, a précisé dans un tweet daté de samedi l'ONG, qui établit ses bilans sur la base de témoignages des survivants ou des familles des migrants.

Un total de 61 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation pneumatique qui se dirigeait vers l'archipel espagnol des Canaries, situé à une centaine de kilomètres de Tarfaya, selon Caminando Fronteras.

Le 16 janvier, 43 migrants, dont trois bébés et 14 femmes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, avaient péri lors d'un naufrage au large de Tarfaya, selon l'association espagnole.

Situé à la pointe nord-ouest de l'Afrique, le Maroc est un pays de transit pour de nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe, depuis ses côtes atlantique ou méditerranéenne.

En 2021, 4.404 migrants sont morts ou ont disparu au cours de leur traversée en mer pour tenter de rejoindre l'Espagne, soit deux fois plus qu'en 2020, selon l'ONG Caminando Fronteras, le pire bilan depuis 2015.

La majorité des corps ne sont jamais retrouvés.

Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 40.000 migrants, en grande partie en provenance du Maroc, sont arrivés en 2021 par la mer dans le pays, ainsi que dans les archipels des Baléares et des Canaries.

L'Union européenne a dit cette semaine vouloir "élargir" sa coopération avec le Maroc pour lutter contre l'immigration clandestine au moment où l'Espagne a été confrontée ces derniers jours à un afflux de migrants dans son enclave de Melilla (nord-est du pays).

