Nouveau gouvernement du Sénégal : voici la liste complète

Le Sénégal a un nouveau gouvernement ce Samedi 06 Septembre2025 . La liste officielle des membres du gouvernement, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, a été rendue publique. Ce gouvernement, est composé de 25 ministres et 06 secrétaires d'État.
