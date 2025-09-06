Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures

Longtemps pressenti pour un poste ministériel, l'arrivée de Déthié Fall au gouvernement est désormais confirmée. Il est le nouveau ministre des Infrastructures, un département qui était auparavant rattaché au ministère des Transports terrestres et aériens, sous la direction de Yankhoba Diémé.
