Nouveau gouvernement du Sénégal: Ces ministres qui ont changé de portefeuille

Le Premier ministre Amadou Bâ a annoncé la liste de la nouvelle équipe gouvernementale. Au ministère des affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall permute avec Ismaïla Madior Fall. Elle gère désormais le ministère de la justice. Me Sidiki Kaba atterri au ministère de l’intérieur à la place de Antoine Félix Diome qui à son tour, prend la place de Aïssatou Sophie Gladima à la tête du ministère du pétrole et des énergies. Oumar Youm remplace Sidiki Kaba au ministère des forces armées.



Doudou Ka, précédemment ministre des transports aériens, atterrit au ministère de l’économie du plan et de la coopération.



Mamadou Talla laisse le ministère des collectivités territoriales à Modou Diagne Fada précédemment directeur général de la SONACOS.