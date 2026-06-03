Nouveau gouvernement: Rupture du pacte moral ou intérêt du Sénégal ? Les Sénégalais se prononcent

Suite au limogeage d’Ousmane Sonko et la publication de la composition du nouveau gouvernement dirigé par Al Amine lo, nomination d’Al Amine Lo au poste de Premier ministre, Dakaractu est allé à la rencontre des citoyens pour recueillir leur avis. Sur le terrain, les opinions divergent.

Si certains sénégalais défendent la décision souveraine du président Bassirou Diomaye Faye, estimant que seul l’intérêt du Sénégal compte, d’autres y voient le contraire, car selon eux, il a rompu le contrat moral le liant aux 54% des électeurs. Les citoyens rencontrés reprochent au chef de l’Etat d’avoir écarté ses compagnons de luttes en l’occurrence les président du Pastef, Sonko qui lui a ouvert les portes du palais.





Dieynaba Agne