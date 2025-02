Nouveau concept « Setal Sunu Reew » : « Une nouvelle approche avec l’organisation de la jeunesse en coopératives urbaines » (PM Ousmane Sonko)

L’initiative gouvernementale « Setal Sunu Reew » va adopter une nouvelle approche, a annoncé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du lancement de la 9e édition ce samedi à Guédiawaye. Placée sous le thème « Setal Sunu Gox Moy Sunu Karaangue », cette édition marque un tournant décisif. En effet, il ne s’agira plus seulement de « nettoyer et de disposer d’un cadre de vie propre », mais d’aller bien au-delà.



Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, qui était présent à Louga pour la même activité, « Setal Sunu Reew » va s’élargir en intégrant une dimension économique. Concrètement, les jeunes des différentes localités et quartiers seront encouragés à s’organiser en coopératives urbaines, actives dans divers secteurs d’activités rurales tels que l’élevage, l’agriculture, la pêche, etc.



Le secrétaire d’État aux coopératives sera chargé de piloter cette mission, en collaboration avec les différents services en charge de la gestion du cadre de vie. Cette initiative vise à offrir aux jeunes des opportunités économiques tout en contribuant à l’amélioration de leur environnement, a expliqué le chef du gouvernement.