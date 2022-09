Nouveau bureau de l’assemblée nationale : Daouda Dia réélu 1er questeur!

La mise en place du bureau de l’Assemblée nationale se poursuit. Contrairement à l’ouverture hier, la suite de l’élection du bureau s’est déroulée sans la présence de forces de sécurité. Les vice-présidents et les secrétaires élus sont déjà choisis.



Place au questeur de l’assemblée nationale. C’est Daouda Dia de la coalition Benno Bokk Yakaar et Aïcha Touré de Yewwi Askan Wi qui ont été portés à la tête. Après le décompte des voix, 149 élus du peuple conservent Daouda Dia comme premier questeur et placent Aïcha Touré comme deuxième questeur.