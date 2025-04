Nouveau bilan d'une attaque jihadiste présumée dans le nord du Bénin: 54 militaires tués (gouvernement)

Cinquante-quatre militaires béninois ont été tués la semaine dernière dans une attaque jihadiste présumée dans le parc national du W, dans le nord du Bénin, région de plus en plus confrontée à des attaques attribuées aux islamistes venant de pays voisins, selon un nouveau bilan "stabilisé" annoncé mercredi par le gouvernement.



"Chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Davantage quand il s'agit de plusieurs d'entre eux, et dans le cas d'espèce de 54 stabilisés", a annoncé le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji lors d'un point de presse. Il a précisé à l'AFP qu'il parlait bien de 54 militaires tués.