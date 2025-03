"Nous ne sommes pas d'accord pour une loi injuste... Le président doit rompre le silence et éviter le forcing" (Bakary Diémé, Mouvement Mbour Justice)

C'est avec attention et beaucoup d'intérêt que le mouvement Mbour justice dit avoir accordé à la loi interprétative du député Pastef, Amadou Ba. À cet effet, le mouvement a fait face à la presse de Mbour pour montrer son désaccord face à ce qu’il a qualifié de deux poids, deux mesures.

Le porte-parole du mouvement a démarré sa prise de parole par une série de questions à l’endroit des initiateurs de cette loi interpretative ...

"Nous sommes entièrement d'accord sur tous les points soulevés parce qu'ils visent à rendre Justice. Ce que nous avons toujours demandé.

Par contre, chaque mot a une signification, juridiquement parlant.

L'on se demandait d'ailleurs, qu'est-ce qui sera considéré comme acte de torture ? acte inhumain? fait dégradant ?

À quel niveau d'agressivité un acte peut-il être qualifié juridiquement par votre loi interprétative, d'acte de torture ?

Qui est considéré comme Nervi?

N'y avait-il pas des nervis encagoulés parmi les manifestants?

Certains se sont-ils limités à simplement manifester?

Ceux qui ont brulé un amphithéâtre, brulé des voitures au sein même de l'université Cheikh Anta Diop, saccagé et brulé des bureaux, seront-ils considérés comme de simples manifestants? des nervis? ou des bandits?

Leur acte relève-t-il d'une simple action de manifester?

Seront-ils poursuivis ?

Ceux qui ont attaqué, saccagé nos institutions comme la gendarmerie ou encore la police sont-ils de simples manifestants? Seront-ils punis?

Un acte de brutalité exercé par un nervi sur un manifestant est-il pour vous plus grave que l'action de brûler un amphithéâtre ou de saccager une université ? Deux poids, deux mesures.

L'action de << torturer >> un manifestant par un FDS est-elle considérée comme plus grave que celle d'incendier une gendarmerie? Deux poids, deux mesures

Pourquoi vouloir sélectionner les actes à punir et d'autres beaucoup plus graves qu'on devrait pouvoir comprendre et tolérer ?"

Après ces interrogations de Mbour justice, Bakary Diémé et ses camarades ont pris position en montrant formellement leurs désaccord avec la loi interprétative du député Amadou Ba.

"Nous sommes pour que justice soit rendue aux morts; aux victimes de tortures; nous sommes pour une punition de tous les Nervis et les commanditaires de leurs actes.

Mais aussi, nous sommes pour que justice se fasse sur beaucoup d'autres faits dégradants qui ont touché la sensibilité de plus d'un?

Entre Manifester et poser un acte de banditisme, la différence est claire.

Pour rappel, et nous le savons tous, la gendarmerie de Nguékokh a été envahie et incendiée tandis que les forces de l'ordre prenaient la fuite. Les auteurs de cet acte seront amnistiés et le gendarme qui a torturé un manifestant sera poursuivi et puni.

Si ce n'est pas une loi injuste, sélective et discriminatoire dites-nous ce que c'est alors.

Ça pourrait peut-être être une façon de montrer à la jeunesse sénégalaise comment désacraliser les valeurs républicaines.

La sélection est claire et évidente.

Les FDS seront ainsi fragilisés hélas!

Les opposants au régime Pastef seront poursuivis!

C'est la loi des vainqueurs, la loi de moins de 10% des sénégalais et non pas celle des 54% qui ont voté pour eux encore moins des sénégalais dans leur globalité.

Tout porte à croire qu'il y a une volonté manifeste de protéger une bonne partie des fautifs.

Le Pastef, à travers son dernier communiqué dénonce les injures publiques proférées à l'encontre d'une institution et à côté, ce même Pastef, à travers cette loi rend légitime une action d'incendier une autre institution. N'est-ce pas une contradiction?

Les faits sont là, le communiqué est là, la loi interprétative est là, nous n'inventons rien du tout.

Et le plus alarmant aujourd'hui, tous les sénégalais devraient s'étonner du silence incompréhensible du Premier ministre Ousmane Sonko à ce sujet. Lui qui nous avait habitués à ses sorties pour éclairer la lanterne des sénégalais et de remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui il reste silencieux. L'on se demande pourquoi ?

Pourtant, pour des caprices de quelques membres de son parti sur une nomination de Samba Ndiaye ou de Hawa Bocar Ly Tall, il a bien pris le temps d'apporter des explications et clarifier, selon lui, certains points."

En conclusion, le mouvement Mbour Justice interpelle le président de la République pour qu'il rompe le silence et invite pastef à ne faire du forcing.

"Aujourd'hui avec toutes ces vagues de contestations sur une chose beaucoup plus importante, sa version est plus qu'attendue.

Nous voulons demander au président de la république de tous les sénégalais, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ne pas emprunter le chemin de Macky Sall.Faut pas forcer!

Privilégiez le dialogue, la discussion.

Votre élection à la tête de ce pays a suscité beaucoup d'intérêt et d'espoir.

Vous n'avez pas le droit d'échouer et nous aussi nous n'avons pas le droit de vous regarder échouer.

Nous devons vous accompagner, mais dans la vérité et la justice.

Et aujourd'hui la vérité est que votre proposition de loi est sélective et à la fois discriminatoire.

En bon républicain, défenseur des valeurs républicaines, vous ne devez pas vous verser dans l'impunité de certains actes inhumains et antirépublicains.

Portez une oreille attentive sur les inquiétudes des uns et des autres.

Il est important de souligner que ce Sénégal dans lequel nous vivons, n'appartient pas aux politiques.

Sur 360 jours, nous passons les 300 à faire de la politique et 60jours pour travailler. Nous en avons marre. Travaillez et épargnez les sénégalais de vos querelles politiques.

Plus de 500 jeunes périssent en mer chaque année, pendant que d'autres prennent le désert à la recherche d'un avenir meilleur, nos hôpitaux sont plus malades que les patients, la vie est encore plus difficile aujourd'hui, les sénégalais souffrent.

Ayez, s'il-vous-plaît, pitié de votre jeunesse qui tente désespérément de trouver du travail, ayez pitié de votre peuple! Les sénégalais sont fatigués des guéguerres ", conclura Bakary Diémé...