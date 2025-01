Nord Foire : Le vigile, le coffre-fort et les 37 millions FCFA disparus

Dans le quartier dakarois de Nord Foire, un vol rocambolesque impliquant un vigile a défrayé la chronique. Alpha Camara, originaire de Guinée Conakry, est désormais derrière les barreaux de la Maison d’arrêt de Rebeuss, accusé d’avoir subtilisé un coffre-fort contenant 7 millions de FCFA et des bijoux d’une valeur estimée à 30 millions FCFA. Ce vol, digne d’un scénario de film, a été révélé par L’Observateur, qui plonge au cœur d’une enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC).







Une disparition matinale qui fait tout basculer







Le 20 janvier dernier, Fatou Guèye, femme d’affaires prospère, découvre au réveil que son coffre-fort a disparu. Ce coffre, soigneusement caché dans une armoire de sa chambre, contenait les économies et les biens précieux d’une vie de labeur : des bijoux estimés à 30 millions FCFA et 12 000 euros en espèces, soit plus de 7,8 millions FCFA.







Face à cette perte colossale, Fatou Guèye dépose une plainte contre X auprès de la DIC, tout en émettant des soupçons sur ses deux vigiles, Alpha Camara et un certain Diallo, chargés de la sécurité de l’immeuble R+3 où elle réside. Alpha Camara, qui assurait également le rôle de concierge, semblait avoir un accès limité à l’appartement, ce qu’il a confirmé en déclarant aux enquêteurs : « Je n’entre jamais chez elle sans invitation. »







La clé du mystère : une compagne inquiète







Malgré l’absence d’indices clairs, le dénouement est venu d’un élément inattendu. Alors que l’enquête piétinait, la compagne d’Alpha Camara, inquiète de son silence prolongé, contacte son beau-frère pour l’informer que le coffre-fort volé se trouvait chez elle. Cette révélation bouleverse l’enquête et met les enquêteurs sur la piste décisive.







Confronté à cette nouvelle preuve, Alpha Camara passe aux aveux. Il explique comment il a orchestré le vol, profitant de sa position de confiance pour exécuter son plan. Les biens volés, retrouvés dans la maison de sa compagne, sont restitués à Fatou Guèye, mettant fin à son désarroi.







De la confiance à la trahison







Ce vol met en lumière les failles dans la relation de confiance entre employeurs et employés. Selon L’Observateur, ce n’est pas uniquement le montant faramineux du préjudice qui choque, mais aussi la manière calculée dont Alpha Camara a agi. Ce dernier, après avoir nié toute implication, n’a cédé que lorsque les preuves sont devenues accablantes.







Une incarcération et des leçons à tirer







Alpha Camara a été inculpé pour vol et placé sous mandat de dépôt. Désormais, il attend son jugement depuis la prison de Rebeuss. Quant à Fatou Guèye, cette mésaventure souligne la nécessité de prendre des précautions supplémentaires en matière de sécurité, même avec des personnes censées être dignes de confiance.