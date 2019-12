Nõõ Lank maintient sa marche à la place de l'indépendance malgré l’interdiction du Préfet de Dakar.

Le mouvement citoyen de protestation contre la hausse du prix de l'électricité est plus que jamais déterminé pour tenir sa marche cet après-midi du vendredi à la place de l'indépendance.

En conférence de presse ce matin en perspective de la préparation de la marche, les membres de ce mouvement persistent et signent que la marche aura bel et bien lieu à la place de l'indépendance. Cela, même si le préfet avait sorti un arrêté interdisant cette manifestation.

« Nous ne demandons plus une autorisation mais nous informons aux autorités que nous allons tenir notre marche à la place de l'indépendance. Nous prenons toutes nos responsabilités et nous appelons le peuple à sortir massivement manifester pacifiquement à la place de l'indépendance », soutient Aliou Sané, le coordinateur du dit collectif.

Avant de préciser « nous avions déposé notre demande depuis le lundi 16 Décembre pour la place de l'indépendance et le préfet s'est permis de jouer avec les mots en disant qu'il n'a pas reçu notre lettre ».

Le point de presse est en cours.

Nous y reviendrons...