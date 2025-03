Non aux lois scélérates !!!

La proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie que le pastef promettait d'abréger, sonne comme un aveu de culpabilité.



En effet, le pastef chercherait-il à couvrir ses partisans qu'il ne s'y prendrait autrement ? Face à cette reculade d’une flagrance indiscutable, il devient légitime de s'interroger : de quel délit, forfait ou crime le pastef serait-il coupable, pour se donner en ridicule avec cette proposition de loi à la fois dangereuse et absurde ?



À vue d'œil, la manœuvre est bien comprise : couvrir d'une voilure législative, le reniement honteux devant la promesse faite par le Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre et Président du Pastef Monsieur Ousmane Sonko, au peuple d'abroger purement et simplement la loi d'amnistie.



Qui a une fois entendu le pastef évoquer cette loi interprétative antérieurement ? Aurait-il fallu qu'un membre de l'opposition parlementaire dépose la proposition de loi d'abrogation, pour que le pastef révèle encore une fois sa fourberie au point qu'il nous propose d'absoudre, au nom du militantisme partisan, leurs soutiers, des crimes et délits dont ils seraient coupables, et, en retour, livrer à la vindicte populaire les forces de défense et de sécurité dont le seul crime serait d'avoir permis à la république de rester forte et de faire face aux assauts insurrectionnels de militants d'un projet de destruction nationale ?



Cette loi interprétative est dangereuse. En plus d'accorder un permis de crime pour des motivations politiques, elle fragilise les institutions régaliennes chargées de la sécurité des citoyens et de la bonne distribution de la justice.



Or, nous savons que la justice, comme le soutient le philosophe américain John Rawls, est la première vertu des institutions sociales. Sous ce rapport, il nous faut souscrire à l'évidence selon laquelle, "un système ne peut être juste que si l'ensemble de ses règles est à l'avantage de tous les citoyens et non pas seulement d'une partie de ceux-ci ". Ainsi, cette loi interprétative vise à profiter à des présumés criminels que l'on chercherait à protéger des sanctions qu’ils méritent au mépris des familles endeuillées, des entrepreneurs victimes de saccages de leurs biens et des forces de défense et de sécurité, parties pour être les têtes de turc de cette loi scélérate. Tous les sénégalais épris de justice et de paix sont interpellés face à cette honteuse initiative législative. Nul ne doit accepter que cette loi soit adoptée en son nom.