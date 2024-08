Nominations sans appel à candidatures: Thierno Alassane Sall lance des piques au duo Diomaye-Sonko

Dans un post sur X (ex Twitter), le député, candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024 s'est permis de faire des critiques à l'endroit du tandem Diomaye-Sonko. Thierno Alassane Sall semble ne pas comprendre les nominations sans appels à candidatures faites par le chef de l'Etat, depuis sa prise de pouvoir. " Ils nous avaient promis une République exemplaire, où la compétence et le mérite l’emporteraient enfin sur les accointances politiques ou les amitiés. Les appels à candidatures, adossés sur des enquêtes de moralité, devraient être la NORME", précise-t-il. Ainsi, poursuit le parlementaire, " À l’arrivée, ils éclaboussent la République par des promotions inqualifiables", regrette l'ex candidat à la présidentielle.



Toutefois, fustige TAS, "devant ces reniements flagrants de ceux qui nous gouvernent, je ne peux m’empêcher de repenser à la fameuse expression de Thomas Sankara : « La République des copains et des coquins. » Il semblerait que celle-ci ait encore de beaux jours devant elle au Sénégal", se désole le député .