Nigeria: dix morts dans un carambolage impliquant un camion-citerne

Un carambolage sur une autoroute dans le nord du Nigeria, impliquant un camion-citerne qui a pris feu lors de la collision, a fait au moins dix morts mercredi, a rapporté un journaliste de l'AFP présent sur place.



Les embouteillages qui ont suivi l'accident compliquaient les opérations de secours, a dit à l'AFP Nonso Ezekiel, un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.



Il n'a pas fourni de bilan mais un journaliste sur place a compté dix corps sur les lieux de l'accident, qui s'est produit près de Nyanya, en périphérie de la capitale Abuja. D'autres sources au sein des secours ont évoqué un bilan de cinq ou six morts.



Un camion transportant du gaz naturel comprimé (GNC) "a perdu le contrôle et s'est encastré dans plusieurs véhicules", a indiqué M. Ezekiel. "Le réservoir a ensuite explosé", a-t-il ajouté, et "l'incendie s'est propagé à d'autres véhicules".



Cet accident est le dernier en date impliquant des camions-citernes au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. En janvier, le ministre de l'Information, Mohammed Idris, avait déclaré que plus de 265 personnes avaient perdu la vie dans des accidents de ce type au cours des cinq derniers mois.



En octobre 2024, plus de 170 personnes avaient été tuées par l'explosion d'un camion-citerne accidenté dans l'Etat de Jigawa, dans le nord du pays, premier producteur de pétrole du continent.



Malgré le risque d'explosion, des personnes affluent sur les routes accidentées pour ramasser du carburant déversé, l'essence étant devenue une denrée précieuse alors que le pays traverse une grave crise économique.



Le mois dernier, le gouvernement a annoncé une interdiction de circulation pour des camions-citernes transportant 60.000 litres de carburant ou plus.



Le cabinet de conseil en risques SBM Intelligence a cependant estimé que cette mesure ne contribuait pas à résoudre les problèmes endémiques tels que "le manque d'infrastructures, les lacunes réglementaires et la formation des conducteurs".