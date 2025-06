Niger : "des dizaines" de civils tués dans une attaque de jihadistes présumés

"Des dizaines" de civils ont été tués vendredi au Niger, près du Mali et du Burkina Faso, dans une attaque de jihadistes présumés, a appris l'AFP lundi auprès de sources locales et sécuritaire.



"On estime à des dizaines le nombre de morts dans cette attaque contre des villageois qui assistaient le soir du vendredi 20 juin à un prêche musulman dans la localité de Manda", dans le sud-ouest du pays, a indiqué un ressortissant de cette zone sous couvert d'anonymat. Une source sécuritaire nigériane, pays voisin du Niger, a fait état de 71 morts et dit suspecter le groupe Etat islamique.