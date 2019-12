Niger : Quatorze militaire tués dans une embuscade à Tillabéri.

Un convoi de l'armée nigérienne composé de gendarmes et de gardes a fait l'objet d'une embuscade ce mercredi 25 décembre dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays.



Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, cette attaque menée par des terroristes lourdement armés a fait quatorze morts dans les rangs de l'armée.



« A l'issue d'une bataille acharnée, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Coté ami: sept gendarmes et sept gardes sont décédés. Un garde est porté disparu », annonce le communiqué. Les autorités nigériennes affirment que les assaillants ont enregistré des pertes, sans plus de détails.



Il faut dire que cette attaque intervient deux semaines après celle d'Inates revendiquée par le groupe Etat islamique. Lors de cet assaut sanglant mené le 10 décembre, 71 soldats de l'armée nigérienne avaient été tués par les jihadistes.