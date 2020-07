Nguékhokh : La gestion de la municipalité sévèrement critiquée. Une délégation spéciale demandée...

Le champ politique de Nguékhokh est en ébullition ces temps-ci. L'opposition accusant le maire de procéder à un bradage du foncier, d’autoriser la construction du marché et de l'abattoir communal sans appels d'offres et d’ octroyer des terres sans délibération.



Mory Guèye, Responsable national des jeunes du parti Rewmi cogne le maire sur l'octroi d'une dizaine d'hectares à des ministres et députés de l'Apr.

Il invitera le Président Macky Sall à mettre Nguékhokh sous délégation spéciale...



Entre autres actions politiques, le responsable rewmiste compte mobiliser la population pour porter plainte contre le maire au niveau du Procureur de la République au sujet de la spoliation des terres de sa commune avant de saisir les organes de contrôle comme l'OFNAC pour mener les enquêtes nécessaires et stopper ces énormes scandales opérés par l'actuelle équipe municipale.

Dakaractu Mbour a eu le maire Pape Songho Diouf, qui promet de réagir dans les prochaines heures...