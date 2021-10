Ngourane (Kébémer) : Investi candidat à la mairie, Cheikh Déthialaw Seck, président du mouvement Initiative Républicaine promet de mériter la confiance des populations.

Après plusieurs années d'accompagnement aux femmes de Ngourane, ces dernières ont organisé un grand meeting de Sargal pour le compte du leader du Mouvement Initiative Républicaine (MIR), Cheikh Déthialaw Seck.



Le retard accusé par leur localité dans presque tous les domaines depuis douze ans et face à une municipalité en perte de vitesse, jeunes, femmes, mouvements associatifs et société civile ont porté leur dévolu sur ce fils du terroir, par ailleurs ingénieur en génie civil et secrétaire général de la Caisse de dépôt et consignation, pour le hisser à la tête de la municipalité au soir du 23 janvier 2022.



En effet, selon les populations de Kir Diom, situé dans la commune de Ngourane, Cheikh Déthialaw Seck, ne ménage aucun effort, pour la mise en oeuvre du réseau électrique pour des villages environnants, l'extension du réseau hydraulique et l'érection d'un forage, dans le domaine scolaire également, avec l'appui aux étudiants, l'érection d'un mur de clôture et la dotation en fournitures scolaires entre autres. Devant des centaines de militants, Cheikh Déthialaw Seck s'est engagé à faire émerger la commune si toutefois il était élu maire. Selon lui, "tout est à refaire dans la commune de Ngourane".



Et d'ajouter : "Vous jeunes et femmes de Ngourane vous m'avez fait confiance et je tenterai de mériter votre confiance..."