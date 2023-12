Ngor : La commune étrennera dans 8 mois son premier CEM, grâce à un investissement de 170 millions

Le maire de Ngor, Maguèye Ndiaye a procédé ce lundi, avec l’ensemble de son équipe municipale et des dignitaires Lébou, au lancement des travaux du CEM de sa commune, à la place publique de Ngor.







Ce projet financé sur fonds propres est estimé à 170 millions de F CFA, une première dans l’histoire de Ngor. Natif de la commune, Maguèye Ndiaye ne cesse de montrer ses ambitions pour le développement de sa commune. Déjà, ce dernier avait décaissé plus de 34 millions pour la réhabilitation de la plus ancienne école de sa commune.







« C’est un honneur pour moi de me retrouver encore ici pour cette rencontre historique. Nous posons la première pierre pour la construction du premier CEM de l'histoire de la commune de Ngor. Il faut noter aussi que la commune a décaissé plus de 100 millions de F CFA pour construire et finaliser un projet d'école franco-arabe. Au-delà des édifices, la commune s'est aussi engagée à accompagner les élèves et les parents d'élèves. Et depuis notre arrivée nous offrons des kits complets à tous les élèves de Ngor, ceux du public comme du privé », a-t-il déclaré.







Le compte à rebours est désormais lancé, et selon le maire, les locaux de ce CEM seront réceptionnés d’ici 8 mois.







L'érection d'un lycée est aussi dans la ligne de mire de l'édile de Ngor et auquel cas, le CEM serait transformé en centre de formation technique pour les jeunes...