Ngor / Almadies : les jeunes affrontent les gendarmes en pleine préparation de la Korité

Au moment où certains sont en plein Aïd el-Fitr d'autres sont en pleine préparation pour la célébrer demain. Mais, les jeunes de Ngor et Almadie ont eux décidé de descendre sur le terrain, pour affronter les forces de l’ordre.



Un plan d’action qui a été déroulé juste après les multiples points de presse tenus par les dignitaires de la commune de Ngor, pour contester la construction d’une brigade en face de la station shell.



Les affrontements ont démarré ce matin, vers 14 heures. Très rapidement les jeunes ont bloqué la circulation et poussé les voitures et les passagers à rebrousser chemin.



Mais sans trop perdre de temps, les forces de défense et de sécurité sont arrivées en renfort et ont essayé de rétablir l’ordre. Toutefois, des jets de pierres ont été notés sans gravité.