Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative »

Au sortir du scrutin qui a porté Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar, la maire sortante, Ngoné Mbengue, a livré une réaction marquée par la sérénité et l’esprit de fair-play. « Pour les Dakarois, et ça je l’ai toujours fait. Durant le peu de temps que j’ai dirigé la mairie, j’ai pratiqué une gestion inclusive et participative. Il est de mon devoir, aujourd’hui, de continuer à travailler pour les Dakarois », a-t-elle déclaré.



Revenant sur le déroulement du vote, Mme Mbengue a souligné que le résultat s’impose à tous : « Je ne peux me prononcer, car le vote est secret. Ce qui s’est passé, on l’a tous vu, et le bon Dieu a choisi la personne de Abass Fall pour diriger cette mairie. On le félicite. »



La candidate de Taxawu Senegaal a ensuite appelé son successeur à mettre en avant l’intérêt général : « Qu’il sache qu’il représente Dakar et qu’il fasse une gestion inclusive et participative. Nous, les 100 élus, représentons Dakar et nous devons diriger selon le bon vouloir des Dakarois. »

