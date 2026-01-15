Ngaparou : un téléviseur codé fait tomber cambrioleurs et receleur





Le butin est provisoirement caché au domicile de O. Kandji, le temps de trouver des acheteurs. S. Tine est chargé de l’écoulement. Il entre en contact avec A. Niang, vendeur de téléphones portables à Ngaparou. Ce dernier accepte de prendre cinq écrans plats et plusieurs ventilateurs, non pas contre de l’argent, mais en échange de quatre iPhone. Le reste des marchandises est vendu à la sauvette dans plusieurs localités : Nguékokh, Sindia, Diass et Mbour.











L’erreur fatale du receleur









Alors que la bande pense avoir brouillé toutes les pistes, le détail de trop va provoquer leur chute. En décembre 2025, relate L’Observateur, le receleur A. Niang se rend chez le commerçant N. Fall pour lui demander de débloquer un téléviseur protégé par un code. Une démarche pour le moins risquée.







En examinant l’appareil, le commerçant découvre, sous le téléviseur, son propre nom et son numéro de téléphone. Il comprend immédiatement qu’il s’agit de l’un de ses biens volés. Sans éveiller les soupçons, il accepte de débloquer l’appareil, puis se rend aussitôt déposer plainte à la brigade de gendarmerie de Ngaparou.







Interpellé, A. Niang passe rapidement aux aveux et dénonce ses fournisseurs. O. Kandji, S. Tine et C. T. Mbengue sont à leur tour arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.











Des peines fermes prononcées









À l’audience, les trois cambrioleurs présumés ont longuement détaillé leurs rôles respectifs. La partie civile, N. Fall, a évalué son préjudice à plusieurs millions de FCfa, précisant que le téléviseur le moins cher valait au minimum 120 000 FCfa. À l’inverse, le receleur a reconnu avoir échangé l’ensemble du butin contre des téléphones d’une valeur totale n’excédant pas 200 000 FCfa, bradant ainsi des biens de grande valeur.







Le procureur de la République, cité par L’Observateur, a fustigé un comportement « malsain et irresponsable ». Il a requis trois ans de prison ferme contre les trois cambrioleurs et deux ans ferme contre le receleur, parfaitement conscient, selon lui, de l’origine frauduleuse des marchandises.







Le verdict est tombé hier : les trois cambrioleurs ont été condamnés à deux ans de prison, dont six mois ferme. Le receleur, A. Niang, écope quant à lui de six mois ferme, assortis d’une amende de 300 000 FCfa.

