Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits

La consternation est totale dans le village de Ngakhaye, situé à 3 km de Ndiaganiao, où un drame d’une rare violence a bouleversé la communauté.

Selon des sources de Dakaractu Mbour, une fillette de 10 ans, répondant au nom de Yacine Diagne, a tragiquement perdu la vie ce jeudi après être tombée dans un puits communément appelé siyane.

En classe de CE1, Yacine était partie chercher du « mboum » avant de vouloir se laver. C’est dans ces circonstances que l’irréparable s’est produit. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour extraire le corps sans vie de la victime, qui a ensuite été acheminé à l’hôpital Grand Mbour.

La disparition brutale de cette innocente a plongé Ngakhaye et toute la commune de Ndiaganiao dans une profonde tristesse. Les populations, encore sous le choc, pointent du doigt les nombreux puits ( Siyanes) ouverts et non sécurisés qui continuent de menacer la vie des enfants dans les villages.

Un drame de plus qui relance le débat sur la sécurisation des puits (Siyanes) en milieu rural, afin qu’aucune autre famille n’ait à vivre une telle douleur.