Nemeeku Tour / Affrontements à Thicky : "C'est très grave ce qui s'est passé ici!" (témoin)

Le village sérère de Thicky, situé dans la commune de Diass, a été le théâtre de violents incidents entre gardes rapprochés de Ousmane Sonko et des jeunes du village. En effet, le Nemeeku Tours, s'est vite transformé en intifada. Des maisons, caillassées, des blessés graves, dont un serait dans le coma. Voilà le triste spectacle auquel les populations ont assisté ce 30 octobre 2022. Tout serait effectivement parti d'un jeune du village, qui a eu la malheureuse idée de prononcer le nom de Adji Sarr, au passage du convoi. Mal lui en a pris, car il sera tabassé et gravement blessé par les gardes du corps de Sonko. La situation allé être gérée, car d'après les parents du jeune blessé, le protocole de Sonko, s'était même rapproché de la famille pour prendre en charge le blessé. Mais la situation finira par dégénérer et la suite on la connaît : des dizaines de blessés, dont certains très graves, sont transportés aux urgences, la maison du responsable politique de l'APR de la localité saccagée et vandalisée. Les témoignages recueillis sur place font froid dans le dos. Pour l'heure, les populations qui ont porté plainte à la gendarmerie, réclament justice...