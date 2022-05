Négociations Gouvernement-Syndicats de la santé : jusqu'à 21h15 mn, pas de point d'entente entre les parties prenantes...

Ce mardi 10 avril, 3 heures de négociation ont réuni gouvernement et syndicats de la santé. Des négociations qui ont repris après une trêve dûe à la pandémie de la Covid-19. Les premières négociations qui devaient aboutir à une signature d'accords ce mardi 10 mai 2022, sont pour le moment sans suite.



En effet, depuis 17h45 mn la partie syndicale représentée par les délégations du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), de And Gueusseum, de la Fédération des syndicats de la santé F2S et du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé et celle des ministres sont en pourparlers. Notons la présence du ministre de la santé, du dialogue social et celui des finances.



Les discussions ont permis aux différentes parties d’aborder les préoccupations contenues dans les différentes plateformes revendicatives dont l’indemnité, l’augmentation de salaire mais aussi le plan de carrière. Les engagements pris lors de la dernière rencontre ne sont pas encore honorés...