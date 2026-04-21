Négociation avec Israël: le Liban veut le "retrait total" des forces israéliennes (Premier ministre)

Le Liban réclame le "retrait total" des forces israéliennes de son territoire, mais aussi le retour des prisonniers et des déplacés libanais, dans le cadre des négociations engagées avec Israël, a affirmé mardi le Premier ministre Nawaf Salam, alors qu'une nouvelle réunion est prévue jeudi à Washington.
Le chef du gouvernement libanais a également affirmé que son pays avait besoin "de 500 millions d'euros pour faire face à la crise humanitaire au cours des six prochains mois", lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron à Paris.
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