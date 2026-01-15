Nécrologie / Ziguinchor : décès de l’ancien maire d’Oussouye, Ousmane Agouloubène Diédhiou

La commune d’Oussouye est en deuil. Ousmane Agouloubène Diédhiou, ancien maire de la localité, a été rappelé à Dieu le mercredi 14 janvier. Son inhumation est prévue ce vendredi 16 janvier.



À l’annonce de cette disparition, de nombreuses réactions ont été enregistrées, notamment celle du Royaume de Calobone. Dans un message publié sur sa page Facebook, Sa Majesté le Roi Koudiossobo Diatta a rendu un vibrant hommage au défunt.



« Le Royaume de Calobone, par la voix de Sa Majesté le Roi Koudiossobo Diatta, a appris avec une profonde affliction le rappel à Dieu de Monsieur Ousmane Agouloubène Diédhiou, ancien maire de la commune d’Oussouye », peut-on lire dans le communiqué.



En ces moments de recueillement, le Roi de Calobone a adressé ses condoléances les plus sincères à la classe politique du Kassa, au Parti démocratique sénégalais (PDS), à l’ensemble des responsables politiques et institutionnels du département, à Sa Majesté Sibiloumbaye Diédhiou, ainsi qu’à la famille éplorée, aux proches du défunt et à tous ceux qui ont partagé son parcours.

