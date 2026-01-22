Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Le journaliste et responsable de la rédaction de la Tfm, Chérif Dia, vient de perdre son père.
En ces moments douloureux, la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées au confrère, à ses collègues du Groupe Futurs Médias ainsi qu’à toute sa famille.
