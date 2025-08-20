Nécrologie : Décès de Fanta Sall, députée de la 14e législature

L'ex députée de la 14e législature, Fanta Sall n'est plus!

Selon les sources de Dakaractu , elle est décédée ce mercredi 20 août 2025 des suites d'une maladie. Élue sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, elle représentait le département de Koungheul .

La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée, au département de Koungeul et aux parlementaires.