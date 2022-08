Ndouloumadji/Campagne de reboisement : le DG de l'ASERGMV a planté symboliquement "l'arbre du chef de l'État"

Comme un symbole, le DG de l'ASERGMV, Oumar Abdoulaye Bâ, a clôturé sa tournée de reboisement dans les départements de Podor et Matam, à Ndouloumadji qui, faut-il le rappeler, est le village du président de la République Macky Sall.

En effet, ce 27 Août 2022, la caravane de l’ASERGMV a été accueillie chaleureusement à Ndouloumadji, avec une mobilisation exceptionnelle des femmes, jeunes et les enfants pour une journée de reboisement massif portée par l’Association pour le développement de Ndouloumadji Dembe ”DENTAL"…

Après une visite de la pépinière communautaire, l'équipe de l'ASERGMV et les populations ont reboisé le poste de santé et planté des arbres fruitiers dans les concessions. Le moment fort de cette journée, a été sans nul doute, la plantation de l'arbre du Président de la République à la grande mosquée du village, suivie de celui du DG de l'ASERGMV et de celui du chef de village. Moment symbolique et fort d'émotion sur les rails d'un Sénégal Vert, conformément à la volonté du chef de l'État, Macky Sall. "En plantant cet arbre du chef de l'État, nous plantons pour la patrie", a dit Oumar A. Ba...