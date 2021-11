Ndoffane : Plus de 20 millions Fcfa octroyés aux groupements de femmes sous l'impulsion du maire.

Travaillant dans des structures dénommées "calebasses", les femmes de la commune de Ndoffane viennent de bénéficier d'un financement de plus de 20 millions de fcfa.



Ledit financement a été obtenu grâce au partenariat entre le Crédit Mutuel du Sénégal et le maire de Ndoffane, Samba Ndiaye.



Ces groupements de femmes ont été dans un premier temps formalisés puis outillés pour pouvoir mener leurs activités dans de meilleures conditions.



Il s'agit ainsi d'une soixantaine de femmes à raison de 06 femmes par calebasse qui se sont partagées l'enveloppe financière.



L'édile de Ndoffane est aussi revenu sur les projets et programmes en vue de pérenniser leurs activités...