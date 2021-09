Ndiéyène Sirah (Thiès) : Fallou Barr annonce sa ferme détermination à aller aux locales avec ou sans BBY.

Après être resté en vain des années pour voir l'émergence de sa cité, le leader du mouvement "And Suxali Ndiéyène Sirah", Fallou Barr a fait face à la presse pour informer l'opinion, de l'ardent désir des jeunes de sa commune à réécrire l'histoire de leur commune.

Candidat à ladite mairie, Fallou Barr est décidé à briguer le suffrage des électeurs pour ces élections municipales qui se tiendront en janvier 2022. Membre de la coalition "Benno Bokk Yakar", il fait savoir que si toutefois le candidat de la coalition ne l'arrange pas, "And Suxali Ndiéyène Sirah" ira aux locales avec sa coalition.

Car, estime-t-il, ce serait une erreur monumentale de laisser l'édile actuel continuer de gérer cette cité. "Le maire n'a réalisé qu'un puits à Ndengler qu'il appelle forage", se désole-t-il.

S'agissant de la délivrance des certificats de résidence, le fils de Ndiéyène Sirah préconise l'application de l'arrêté du gouverneur de Dakar dans toutes les régions du Sénégal afin que tous les jeunes puissent s'inscrire massivement et participer aux prochaines joutes électorales...