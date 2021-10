Ndiéyène Sirah : Les habitants de Kaba tirent à boulets rouges sur leur maire.

Les populations du village de Kaba dans la commune de Ndiéyène Sirah (Thiès) sont très remontées contre l’État du Sénégal et leur maire.



Lors d'un meeting organisé par ces populations en faveur de leur futur maire lequel, pourrait être le plus jeune maire dans l'histoire du Sénégal, elles ont mis à nu tout leur mal vivre face à un maire qui, selon elles, a raté le train de l'émergence.



Ces dernières ne peuvent pas comprendre qu'au moment où le Président Macky Sall parle de Plan Sénégal Émergent (PSE), Ndiéyène Sirah qui compte 37 villages et 26 hameaux ne dispose que d'un seul et unique Cem. L'emploi des jeunes, le manque d'infrastructures dignes de ce nom, l'insécurité la nuit faute d'électricité entre autres, sont au cœur de leurs préoccupations.



"Adultes comme jeunes, nous n'avons pas de pièces d'état civil. Notre commune est paralysée. Mais nous avons espoir en vous Fallou Barr. Notre destinée est entre vos mains, alors offre nous la chance de marcher sur nos deux jambes", a lancé Astou Faye, porte-parole des femmes de Kaba. Le président du mouvement "And suxali Ndiéyène Sirah", Fallou Barr, a pour sa part intimé aux populations de ne plus soutenir les politiques pour des intérêts crypto personnels, mais pour l'intérêt socio-économique exclusif de leur localité.