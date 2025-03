Ndiaffate : Plusieurs villages privés d’eau

Dans la commune de Ndiaffate (département de Kaolack), plusieurs villages, dont Keur Gallo Diao, Keur Diarra Peulh, Keur Diarra Bambara, Bambara Bill Peulh, Bill Bambara et Kossy Thiamène, sont privés d’eau depuis plusieurs mois. La cause de cette pénurie réside dans la panne du forage du sanctuaire Keur Mariama, qui alimentait ces localités. Cette situation perdure depuis longtemps, provoquant l’indignation des habitants, surtout en cette période de Ramadan où les besoins en eau sont accrus.



Heureusement, des initiatives locales ont permis d’atténuer la crise. Des camions-citernes, déployés grâce à la générosité de bonnes volontés de la région, dont Me El Hadj Malick Diouf, approvisionnent désormais les populations en eau potable. Cependant, cette solution temporaire ne suffit pas à répondre aux besoins de long terme des habitants.



Face à cette situation critique, les populations des villages concernés lancent un appel urgent aux autorités compétentes pour une intervention rapide et durable. Ils espèrent une réparation ou un remplacement du forage défectueux afin de rétablir un accès régulier et fiable à l’eau, essentiel à leur quotidien et à leur santé.