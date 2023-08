Navétanes / Phases nationale 2023 : Ousmane Sylla dégage plus de deux millions pour accompagner les ASC de Kédougou

Les ASC Lawol Tamba et Wuteng club qualifiées en phases nationales, ont bénéficié de l'accompagnement du maire de la commune, Ousmane Sylla. Elles ont reçu chacune d'entre elles une enveloppe de 700.000 francs CFA. Le premier supporter des équipes de la région de Kédougou a effectué le déplacement pour suivre et supporter l'ASC Wuteng à Birkilane. Il a également mis le bus de la jeunesse à leur disposition, tout en prenant en charge le carburant aller et retour.



Cet acte de disponibilité, de solidarité et d'affection du premier magistrat de la ville envers ses jeunes, est hautement salué par ces derniers, qui à leur tour ont exprimé toute leur satisfaction et disponibilité aux côtés du maire Ousmane Sylla...