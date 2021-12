Navétanes / Locales 2022 : Massaër Gaye de "And Siggil Thiès" remet une enveloppe aux deux Asc finalistes de Thiès-Nord en guise de soutien et les invite au fair-play.

Situées dans zone 2 qui polarise presque toutes les équipes Navétanes des quartiers de Thiès-Nord, l'Asc Renaissance de Médina Fall et l'Asc Médina Fall vont s'affronter en finale.



En guise de soutien, Massaër Gaye nommé responsable des jeunes de la coalition citoyenne "And Siggil Thiès", a procédé à une visite de courtoisie auprès de ces jeunes sportifs et leurs responsables. Il a offert une enveloppe de 100 000 FCFA à chacune des équipes.



Il a également saisi l'occasion pour inviter les jeunes au fair-play lors de cette finale de choc non sans leur rappeler de représenter dignement leur quartier...