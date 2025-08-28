Naufrage de migrants en Mauritanie : "Il est urgent que de véritables politiques d’endiguement voient le jour" (Diop Diaspora, Pdt HelpforMigrant)

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, l'Ong "HelpforMigrant " présente ses condoléances suite au naufrage d'une pirogue de migrants sur les côtes mauritaniennes, à bord de laquelle se trouvaient des Sénégalais.



Elle demande à l’État de s'informer davantage et d'impliquer la société civile en terme d'alerte et de prévention dans des cas similaires.

Selon Diop Diaspora, président de la structure et ex point focal de Baos Mbour, "la migration irrégulière continue de faire des ravages. Les dernières vidéos en provenance de la Mauritanie, montrant des corps échoués sur les côtes, ne sont qu’un énième rappel tragique de la consternation que vivent nos jeunes de façon sempiternelle". Pour lui, Il est urgent que de véritables politiques d’endiguement voient le jour, avec l’implication sincère et sans réserve des véritables acteurs engagés sur le terrain comme la société civile de la migration, les ONG et associations afin de créer une réelle synergie.